5年节省1个小目标，宁畅发布数据中心无忧焕液计划

加速数字经济发展对算力提出了更迫切的需求，也推动数据中心市场规模不断扩张。在《数字中国建设整体布局规划》中指出，“系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局”。据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，截至2022年底，我国数据中心机架总规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%。另外，在已经开工的8个国家算力枢纽中，2023年新开工的数据中心项目近70个。

不容忽视的是，在市场趋势、技术升级等因素驱动下，也有传统数据中心“掉队”，无法更好地匹配新需求。例如，进入2023年后大模型、AIGC的火热拉动了AI服务器需求快速增长，调研机构TrendForce讲2023年AI服务器预计出货量增幅调升超过1倍。然而，AI集群算力密度的增加，已经逼近传统风冷散热功耗的上限，未来传统自然风冷数据中心甚至无法满足应用需求。

不仅如此，数据中心面对“双碳”等政策引导，同样需要“转型”。中国建筑标准设计研究院数据中心工程部主任、教授级高工吴晓晖在分享中提到，数字中心绿色低碳发展路径有三个关键点――合理选址、提高能效、优化用能。

吴晓晖主任表示，目前数据中心能耗分布中，IT设备以及制冷占比最大，为提高能效，IT系统节能、供电系统节能以及制冷系统节能将是重点环节，其中制冷系统节能有巨大的提升空间。

如何助力数据中心抓住发展机遇，并兼顾算效、能耗、成本，宁畅提交了一份答卷。

在6月28日召开的“无忧焕液 智惠升级”媒体沟通会上，宁畅推出“无忧焕液计划”，包括尝鲜、升级、尊享三大套餐，以及全覆盖、全品类、全协同、全阶段四大无忧保障，针对不同客户场景、需求提供更适合、高效的解决方案，攻克风转液冷“技术难、建设久周期长、成本高”三道难关。

宁畅总裁秦晓宁在会上表示：“当前AI服务器需求暴涨，但80-90%的数据中心依然采用风冷散热，尽管数据中心节能政策频出，液冷投入成本下降，但液冷升级中仍存在着多重困难，不同行业问题也各不相同。因此，宁畅推出了‘无忧焕液计划’以解决实际升级问题，推进液冷从'奢侈'迈向'普惠'。”

尝鲜、升级、尊享三大套餐

面向无法规模部署、安全价格有顾虑，但有液冷尝试需求的客户，宁畅提供“风转液冷次日达，0机房改造”的尝鲜版。宁畅表示，在24小时内，团队可实现风冷服务器节点内的液冷改造以及液冷机柜升级，该方案可免机房部署，对比同型号配置全新机器，成本降低90%，功率密度翻倍、核心器件温度降低15℃、性能提升10%。

通过宁畅副总裁兼首席技术官赵雷的介绍，简单来看，尝鲜版通过利用客户现有机架，加装垂直分液单元、将服务器风冷散热器升级为液冷散热器、安装风液CDU的“三步走”就能落地，实现风转液冷“次日达”。

面向如互联网、金融、运营商、科研等液冷数据中心建设主流及典型用户，宁畅提供升级版的全栈液冷模块化解决方案，满足对液冷更强烈的升级需求。在该方案中，宁畅可提供全套基础设施定制，通过模块化预制、积木式组合，让不同行业的客户能按需搭配，实现最优TCO。

赵雷提到，升级版是对数据中心的整体改造方案，但并不是拆掉重盖，客户过去的投资仍旧能发挥作用。并且通过将核心器件升级液冷，低功耗设备等仍旧采用现有风冷的方式可兼顾成本。

升级版中凭借提供智能水力调节、四重漏液检测、智能运维等措施，来助力提高能效。例如，智能水力调节可以针对数据中心不同IT设备、不同负载场景只能协调流量，更加节能高效平衡散热与负载，进一步降低PUE。

面向热流密度高、绿色节能需求高的大型数据中心和高端计算中心，宁畅推出了尊享版，即浸没液冷全系统方案，基于对浸没液冷服务器及其相关配套设施的改造升级，数据中心可将PUE降低至1.05，实现20%极致性能提升，30%极致节能效果优化。

值得一提的是，宁畅的浸没式液冷具备低挥发优势，液体年度耗散小于3%，低于业界平均水平的5%，配合多液位传感器支持的动态补液，进一步节省补液成本。

全品类、全覆盖、全阶段、全协同四大无忧保障

在“无忧焕液计划”的背后，是宁畅四大研发中心、三大液冷生产基地等体系支撑了实时响应、快速交付的无忧焕液网络。依托在液冷领域的实力，宁畅为“无忧焕液计划”提出了四大保障。

全品类：宁畅液冷技术可覆盖通用、人工智能、高密度等服务器，让应用场景更“多”。

全覆盖：液冷散热组件全面标准化，覆盖各类服务器与基础设施，工厂预制后在机房安装，让交付更“快”。

全阶段：宁畅可提供从风冷-风液混合-全液冷的各阶段递进式方案服务，以及浸没液冷全系统打造，让数据中心更“好”迭代。

全协同：从一次侧到二次侧协同管理，全面提升运维效率，让用户更“省”心。

写在最后

政策引导、市场需求以及技术升级让老旧数据中心不得不进行改造升级，包括宁畅“无忧焕液计划”在内，改造项目落地过程中还会有更多难题出现。宁畅在为客户提供更灵活且有针对性解决方案的同时，还需要持续创新产品、完善服务，满足客户对产品性能、交付部署、可靠保障、投入成本等各环节的考量和需求。

总体来看，三大套餐、四大保障构筑的宁畅“无忧焕液计划”能够助力数据中心降低液冷升级门槛，实现绿色与算效同步升级。从宁畅分享的数据来看，单机放从传统方案升级为液冷方案后，设计满载PUE能够从1.4降低至1.1，55%负载预估能耗降低近30%、三年全周期成本减少7%。如果是大型数据中心，宁畅风转液冷方案5年将为数据中心节省1亿能耗成本。

秦晓宁在沟通会上分享道，几年前宁畅就将液冷作为主要产品和技术布局推进，在液冷技术方面，从最初的相变式液冷，到浸没式非相变式液冷、冷板液冷等方案，自上而下开发，实现技术积累、突破，并完成了诸多行业差异化大型数据中心的部署。

过去液冷主要应用在高性能、大规模部署、资金充足的场景中，如今由于CPU、GPU功耗增长，算力需求增长，液冷方案被越来越多客户重视、接受，让液冷技术普适化成为必然趋势。面对不断增加的市场需求，宁畅依托技术、产品优势，能够第一时间解决客户难点，推动液冷从“高高在上”走向“普惠”之路。