更贴合本土客户需求 联想问天WR5220 G3评测：强劲性能 灵活扩展 敏捷易用

以人工智能、大数据、5G、物联网为代表的数字技术正日益融入经济社会发展的各个领域，加速重构人们的生产、生活方式与商业模式，让数字经济成为拉动经济增长，改变全球竞争格局的关键力量。

在中国，近年来持续的政策引导也在助推加强数字经济建设。例如，“十四五”规划纲要将“加快数字化发展 建设数字中国”单独成篇，提出要从加强关键数字技术创新应用、加快推动数字产业化、推进产业数字化转型三方面打造数字经济新优势，激发经济增长新动能。在2023年2月出台的《数字中国建设整体布局规划》中明确指出，要全面赋能经济社会发展，做强做优做大数字经济。

无论是市场趋势还是政策导向，均为中国企业数字化转型提供了广阔的施展空间，当然也对算力等新生产要素提出了更迫切的需求。据国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，截至2022年底，我国数据中心机架总规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%。不难看出，包括数据中心在内，IT基础设施建设已成为企业数字化转型的关键，而服务器作为构筑算力底座的核心硬件，其重要性也越发凸显。

机遇的背后是更严峻的挑战，特别是中国本土市场除了快速增长的算力需求外，数字化、智能化转型渗透千行百业，催生复杂、多元且快速变化的应用场景必须有敏捷高效的定制化、专属产品，将算力匹配至最佳解决方案，实现增效降本。例如，不同企业规模在数字化转型过程中存在更多特定需求，若用“毛细血管”来形容小微企业在经济体系中的作用，那么大中型企业就是“骨骼和血肉”。换言之，大中型企业数字化转型的成败，直接关系到数字经济的整体发展质量。

然而，大中型企业由于自身规模庞大、业态丰富，在转型升级的过程中所面临的挑战更为复杂，对服务器的性能、稳定性、安全性、可扩展性等有着更高的要求。这也推动上游IT厂商以客户需求为本进行探索创新，以适配中国本地的应用环境。

作为领先的IT基础设施提供商，联想深耕服务器市场多年，对于市场趋势有敏锐的洞察，适时围绕中国市场的本地化需求，在2023年初推出了以“本地创新、敏捷高效”为内涵的全新服务器品牌“联想问天”，并发布旗下首款产品联想问天WR5220 G3服务器。

联想问天，以及全新品牌的服务器有哪些优势？天极网将通过对联想问天WR5220 G3的全面评测来进一步了解。看一看联想问天为本土企业定制的高性能、高可扩展、敏捷易用、稳定可靠产品家族，如何助力客户在数字化、智能化转型过程中实现降本增效。

本次送测样机的配置规格如下：

系统设计 外观介绍

联想问天WR5220 G3为通用2U双路机架式服务器，外观干练、做工扎实、细节考究。服务器机箱尺寸约为813x448x86mm。前面板有联想标志性的红黑配色点缀，沉稳内敛，辨识度拉满。

前端挂耳左侧为VGA接口，配合右侧的USB 2.0、USB 3.0接口方便运维人员使用。

电源键、ID、系统状态指示灯位于右上角。挂耳的左右下角分别为联想问天logo和产品型号标识。

本次送测样机配备了前置16块2.5寸硬盘，在硬盘区可以看到布满六边形网孔金属格栅，提升服务器内部通风效率，确保散热效果。

更换硬盘只需要向上推动托架的卡扣就能解锁，每个硬盘托架都配有状态指示灯，正常状态下绿灯常亮，出现异常则会有黄灯闪烁。联想问天WR5220 G3提供前置、中置、后置硬盘部署方案，采用Lenovo AnyBay技术，不同类型硬盘配置更加灵活，后文将详细介绍扩展性部分。

服务器机盖采用滑锁拆装方式，还贴心地提供了系统信息示意图，方便部署和运维人员查看。

在机盖的前端、后端也分布密集的散热孔，进一步提升通风量，保证高配高负载的散热稳定性。

联想问天WR5220 G3的后面板，同样预留了丰富的扩展空间。

I/O接口方面，提供1个USB 2.0、2个USB 3.0、1个VGA、1个RJ-45(IPMI管理接口)，旁边为ID。

并且，联想问天WR5220 G3的I/O接口也同样支持定制化，可以根据使用需求灵活配置，如可选串行端口等等。

本次送测样机配备了Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe网卡，在后面板下方还有两个2个OCP 3.0插槽，提供高速且可靠的网络支持。

联想问天WR5220 G3配备了双冗余电源，全系采用铂金电源，最高功率可达2700W，并可支持钛金电源。送测样机配备了双1600W白金热插拔电源模块(长城GW-CRPS1600D2)。

联想问天WR5220 G3采用优选高质量国产料件，继承了联想在服务器领域甚至多年积累的优势、技术，拥有高品质做工，周到细节，不仅考虑到了系统整体的稳定可靠性，同时凭借高性能以及模块化设计带来了高扩展性、定制化服务等特性，覆盖千行百业数字化、智能化转型中复杂多样的应用场景，带来更高效率和更低能耗。

通过了解系统设计，还能发现联想问天WR5220 G3一个重要优势――高可靠性，无论是品质做工还是多项冗余设计，都能减少企业的后顾之忧，减轻运维负担，提升运维效率。

模块化设计、高扩展性，实现灵活部署

联想问天WR5220 G3服务器机箱内部的设计由前至后依次为存储区、散热区、计算区和扩展区。

重点来了，在联想问天WR5220 G3的设计中，深入采用了模块化设计理念，企业可以根据需求自定义配置组合，加强服务器的计算力、存储容量和连接性能，灵活满足高性能计算、AI、虚拟化、模拟仿真等不同业务场景，助力降本增效。

存储方面，凭借Lenovo AnyBay技术，可在同一托架内灵活混搭SAS/SATA HDD/SSD和NVMe SSD，让联想问天WR5220 G3在前置、中置、后置硬盘位可最多配置40个2.5寸或20个3.5寸SAS/SATA HDD，且能够支持最多32个NVMe SSD。因此联想问天WR5220 G3也能够作为高性能全闪存服务器，满足兼顾大容量存储空间、高性能存储的业务场景需求。另外，客户还可以通过选配的M.2 SSD套件进行可靠快速的OS安装及初始化，更方便高效，将存储空间极致拓展。

同时联想问天WR5220 G3标配软件RAID、可选硬件RAID，多样化存储方案组合，灵活高效匹配不同应用场景。

在散热区，布置了四个模块化设计的12V暴力风扇，配合后方导流罩，保证机身内部持久稳定高效散热。

每个风扇均可独立拔插，也可以两个一组整体拔插。

联想问天WR5220 G3在导流罩上为RAID卡电池留出了专属位置，卡扣固定十分牢靠，同时配合计算区、扩展区之间的理线器，让服务器机箱内部的线路更加规整合理。

取下导流罩就可以看到服务器核心的CPU、内存。作为一款面向广泛应用场景的通用型2U双路机架服务器，联想问天WR5220 G3最多可搭载2颗代号Sapphire Rapids的第四代英特尔®至强®可扩展处理器，每颗处理器核心数最高60、TDP最高可达350W，支持DDR5高速内存(8通道)。

内存方面，联想问天WR5220 G3提供32个DDR5内存插槽，最高支持32个256GB 3DS RDIMM，容量可以达到8TB。而且，两颗处理器最多支持16个英特尔傲腾持久内存300系列，当DDR5内存及傲腾持久内存混插时最大支持12TB内存容量。

除了全新第四代至强可扩展处理器和超大容量高带宽内存，作为联想问天WR5220 G3的又一大亮点，2U机箱设计下提供了出色的扩展性，实现CPU、内存、存储的定制化及扩展部署，并凭借支持最多12个PCIe 4.0插槽、最多6个PCIe 5.0插槽，进一步升级计算力、支持更快网络速度，更好地应对计算或I/O密集型工作负载。如联想问天WR5220 G3支持最多12个单宽或4个双宽GPU，更好地满足快速增长的AI算力需求。

本次送测的样机在扩展区加装了1块940-8i 4GB Flash PCIe Gen4 12Gb RAID卡――支持RAID0、1、10、5、50、6、60等多种存储方案。另外，还有一块Mellanox ConnectX-6 Lx 10/25GbE SFP28 2-Port PCIe网卡，并可扩展两个OCP 3.0网卡，为数据库、云计算、虚拟化、AI等业务，或搭建超融合方案提供高带宽、快速稳定网络支持。如果业务需要将服务器部署为全闪存，那么配合上高频DDR5内存、高性能网卡，系统的I/O性能将相当出色。

性能解析――第四代至强加持，更高能效

了解联想问天WR5220 G3的系统设计以及高扩展性后，接下来又是一个重点――性能。需要指出的是，联想问天WR5220 G3支持Microsoft、SUSE、Red Hat、VMware、Kylinsoft、Ubuntu、XenServer等多种操作系统，本次在样机上分别安装了Microsoft Windows Server 2019以及Ubuntu 14(没有特别指出，测试均采用Microsoft Windows Server 2019操作系统)。

作为联想问天WR5220 G3的“核芯”，采用全新架构的第四代英特尔至强可扩展处理器拥有更强单核性能以及更多核心数，支持单路、双路、四路、八路扩展，同时DDR5 4800MHz内存、多达80条PCIe 5.0通道，系统I/O显著提升。另外，面对数字化催生的更多创新业务场景，英特尔还为第四代至强内置丰富加速器，称为“七大算力神器”，包括高级矩阵扩展(AMX)、动态负载均衡器(DLB)、数据流加速器(DSA)、存内分析加速器(IAA)、数据保护与压缩加速技术(QAT)、安全引擎(Security)、至强Max高带宽内存(HBM)。

从英特尔公布的数据来看，第四代至强基础算力提升了53%、人工智能推理和训练性能提升了10倍、网络5G vRAN(在相同功率包络下)性能提升了2倍、网络及存储性能提升了2倍、数据分析性能提升了3倍。

本次送测的联想问天WR5220 G3，搭载了2颗英特尔®至强®Platinum 8480+可扩展处理器，采用Intel 7制程工艺，每颗拥有56个核心、112线程，基本频率2GHz，最高睿频可达3.8GHz，缓存高达105MB。

不过不同于消费级处理器的高性能混合架构，第四代至强处理器的核心均为“性能核”也就是Golden Cove，所以相比上代显著增加的核心数带来了更出色的多线程性能，助力算力升级。搭载双路至强的联想问天WR5220 G3在AIDA64的CPU性能测试中，单精度浮点成绩为10.5TFLOPS，双精度浮点成绩为5.25TFLOPS。

通过CINEBENCH R23进行CPU多线程性能测试，联想问天WR5220 G3的成绩达到了82295pts。另外，系统出色的散热与稳定性能，让服务器长时间运行也能保证性能释放，在CINEBENCH R23半小时测试中，成绩为80639pts，变化仅在2%左右，联想问天WR5220 G3长时间高负载运行时可靠性表现让人安心。

X264以及X265 FHD Benchmark均是视频转换类测试工具，可以测试CPU的编解码能力，但占用线程数最高为16，为了尽可能测试极限性能，选择将应用程序多开，并行执行视频编码测试(测试结果仅供参考)。

通过测试，联想问天WR5220 G3的X264 FHD Benchmark成绩约为620FPS，X265 FHD Benchmark成绩约为420FPS。

V-Ray Benchmark能够测试系统渲染速度，在CPU测试项目中，联想问天WR5220 G3的成绩达到90010vsamples，在官方公布排行榜中，对比搭载双路至强Platinum 8490H的系统(120核、240线程)，成绩仅落后4%左右。

内存方面，送测联想问天WR5220 G3配备了16根单条64GB DDR5 4800MHz的八通道内存，通过测试，联想问天WR5220 G3内存的读取速度达到548.65GB/s，写入速度达到361.31GB/s。对比此前测试的采用8根32GB DDR4 2933MHz内存组建八通道(141.51GB/s，135.8GB/s)，内存带宽提升了近3倍，在数据库、AI、金融、模拟仿真等应用场景中，避免性能瓶颈。

至于存储，联想问天WR5220 G3凭借Lenovo AnyBay可在相同的托架内容纳SAS、SATA和NVMe存储设备，并且可以灵活组建多种RAID。在搭建测试环境时进行了多种存储组合及测试，包括SATA SSD单盘，PCIe 4.0 NVMe SSD单盘，7块SATA SSD组建RAID 0;还有两块NVMe SSD组建RAID 1后，三组RAID 1组建的RAID 10等。

其中SATA SSD单盘(2.5寸英特尔S4520 1.92TB SATA SSD)的顺序读写速度分别在530MB/s、510MB/s左右;组建RAID 0后，顺序读写可以提升支持14960MB/s、13690MB/s，4K(Q32T16)随机读取、写入速度分别约为135KIOPS、113KIOPS。

PCIe 4.0 NVMe单盘(2.5寸忆联UH831a 1.6TB PCIe 4.0 NVMe SSD)的顺序读写速度，顺序读写速度分别在6468MB/s、2700MB/s左右;4K(Q32T16)随机读取、写入速度分别约为895KIOPS、607KIOPS组建。RAID 10后，顺序读写可以提升至10046MB/s、4514MB/s，4K(Q32T16)随机读取、写入速度分别约为1531KIOPS、821KIOPS。对于金融等需要高速率、低时延、稳定可靠存储性能的业务场景，联想问天WR5220 G3灵活易用的存储可扩展设计，更加敏捷高效，并减少企业客户在增减配置时所需的时间与成本。

第四代至强带来的更高性能，配合灵活可扩展的内存、存储、网络方案，让联想问天WR5220 G3能够更好地满足本土多样性、个性化的业务场景需求。无论是数据库、虚拟化、高性能计算，还是快速增长的AI推理及训练等业务需求，都能从容应对。例如，面对金融领域追求的高并发、高吞吐量、高可靠、低时延等标准，联想问天WR5220 G3有充足性能、I/O、网络的支持，加上联想在产品端多年累积的高品质、高稳定优势，加速行业数字化智能化转型升级。

更为重要的是，联想问天服务器不仅适配全球主流硬件技术、深度整合国内I/O，同时在软件生态方面也做到了“兼容并包”――可以兼容全球主流软件，并支持本土创新的软件生态，包括欧拉生态、国产数据库、国产软件定义等全面进行深度整合。进而参与到国产软件开发、迭代的过程中，加强服务器底层软件与硬件设计的同步优化，更好地支撑本地化应用场景和业务模式。

除此之外，在企业、数据中心关注的可持续性等方面，联想问天也有深入考量，助力企业增效降本。

高效能绿色算力，助力增效降本

在加速数字经济发展，助力企业数字化与智能化转型的进程中，千行百业对算力提出了更迫切的需求，也驱动IT基础设施市场持续增长。与此同时，在“双碳”等政策引导下，数据中心、企业也需要践行可持续发展，做到绿色低碳。所以，服务器等IT基础设施的能效不可避免地成为行业焦点。

对于联想问天WR5220 G3而言，提供更澎湃性能的同时，围绕能效、可持续性也有多项优势。

首先，联想问天WR5220 G3搭载的第四代至强可扩展处理器，相比前代产品将目标工作负载的平均能效(每瓦性能)提升了多达2.9倍，在性能优化电源模式下可以为部分工作负载带来至多20%的插槽节能(约70W)，且对于性能的影响低至5%以内，实现将总体拥有成本降低52-66%。同时，凭借丰富的内置加速器，减少对于额外独立加速的依赖，让第四代至强可以带来平台级功率节省。

其次，早在2017年联想便提出了“智能化”概念，并形成了绿色算力的核心优势。联想温水水冷专利技术可以助力数据中心降低PUE值(提升电能利用效率)，实现“双碳”目标。所以，在智能化转型进程中，联想不仅可以通过技术赋能，输出“绿色算力”，更有订阅等多种服务模式，取代传统的分散采购模式，让企业实现“省时、省心、省钱”的目标。

基于完整的冷板设计、测试方法及设备，联想已经具备冷板液冷产品的设计量产能力。作为通用机架服务器，联想问天WR5220 G3预留了温水水冷特性的支持，冷板覆盖CPU和GPU模块，导热性能好，支持节点漏液检测，快拆头设计还支持单节点在线运维。在联想温水水冷技术的加持下，联想问天WR5220 G3能够形成涵盖冷板到外围冷却水体设施的数据中心整体解决方案，满足当前“双碳”和“东数西算”工程要求的低能耗数据中心建设需要。

第三，更重要的是，中国已经稳占数字化、智能化的第一梯队，应用场景和业务模式复杂、多样，基于本土互联网、金融、运营商、能源、教育、政务等行业千人千面的需求，服务器产品及服务需要量身定做。为此，联想问天WR5220 G3采用了模块化设计，灵活定制配置规格，更加敏捷高效，避免企业整体效率降低，提供更优的TCO。而且联想问天服务器可选高转换效率的铂金或钛金电源，且部分配置可在45°C下连续运行，为客户减少能源成本，性价比更高。此外，联想问天基于联想多年打造的本地化专家和服务体系，能够为本土客户提供端到端的支持，响应更迅速、针对性更强。无论是企业客户数字化转型中设备部署、业务调整遇到的难题，还是为特定业务场景调优时面临技术挑战，联想问天的本地化服务都可以灵活高效解决，实现IT基础设施随业务变化快速落地，减轻运维压力，达到增效降本的目的。

严苛认证――高负载下稳定可靠

联想问天健全的服务体系除了降本增效外，也是保障方案稳定可靠的重要防线，减免企业的后顾之忧。当然在企业客户、数据中心重视的稳定可靠性方面，联想问天的第一道防线是过硬的产品品质及可靠的设计。因此，通过系统设计介绍便不难看出来联想问天WR5220 G3的高品质特性。

具体到稳定性方面，包括高效可靠散热、BIOS/BMC双Flash设计等系统冗余设计。并且，联想问天WR5220 G3还通过了数十项NCTC国家级严苛测试认证，面对不同应用场景及业务负载都能够持久运行。

在散热设计方面，包括机身外部前后通透及机盖的散热通风口，保证通风效率，同时联想问天WR5220 G3配备了四个12V暴力风扇，在CPU满载测试中，连续压力测试超过150分钟，双路第四代至强功耗维持在350W+350W左右，CPU核心温度在65℃-75℃左右。

噪音方面，在联想问天WR5220 G3机箱正前方30cm左右位置测试，系统启动时联想问天WR5220 G3噪音最高97dB左右，CPU满载测试中噪音在87-90dB左右，待机状态下设备噪音在55-60dB上下。

为保证企业客户业务连续稳定，针对联想问天WR5220 G3，联想还提供3年7*24*4全国上门有限保修服务及安装服务，实现快速部署、及时响应。

写在最后

根据IDC公布的2023年第一季度x86服务器全球市场追踪报告显示，联想位居全球第三，是排名前五厂商中唯一大幅增长的企业，涨幅达到了39.9%。出色的市场业绩无不印证着联想服务器产品强劲的竞争力，以及企业客户对于品牌的信赖。

联想问天WR5220 G3凝聚了联想的技术优势，以及强大的制造、交付、服务网络支撑，面对数据中心等客户，在虚拟化、AI、高性能计算、数据库、模拟仿真等更多应用需求中，高效稳定地释放强劲算力。而且，作为联想问天家族的首款服务器产品，联想问天WR5220 G3的亮相标明了新起点，面向多样性本土市场需求，联想问天还将为客户提供机架式服务器、塔式服务器、高密度服务器、多GPU服务器、存储型服务器等更多产品，不仅是大型企业、数据中心，更广阔复杂的中小企业数字化转型，以及快速增长的AI算力等需求都将有更合适的产品方案可选。

处在数字经济加速发展的时代，作为算力核心载体和传输的硬件，服务器是构建高速通路的基石。正如高速公路在不同区域、地形在设计和建造时需要“因地制宜”，面对中国本土市场千人千面的数字化转型新需求，服务器也必须“随行就市”。

作为服务器市场领头羊之一的联想，凭借“联想ThinkSystem+联想问天”双品牌布局，迈出了这关键的一步，锻造强劲算力服务引擎。立足中国市场，“本地创新 敏捷高效”的联想问天具备高性能、高可靠、高扩展、低能耗特性，随着产品矩阵拓展丰富，配合持续不断技术创新以及逐步完善的服务体系，赋能千行百业客户筑牢数字底座。