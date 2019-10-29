搭上“Rome”快车 戴尔易安信给服务器市场带来的变革

作者：贾桂鹏

10月25日，戴尔科技峰会在北京召开，在会上，戴尔科技向大家分享了5G、云计算、存储、数据保护和服务器等领域的最新技术成果和未来的发展趋势。戴尔向全世界展现了企业数字化转型的科技实力。

在峰会期间，戴尔联手AMD正式发布了，全线搭载了第二代AMD EPYC处理器的PowerEdge服务器产品，其中包括了R6515、R7515两款单路PowerEdge服务器，R6525、R7525、款双路PowerEdge服务器，以及C6525一款计算密集型PowerEdge服务器。

第二代AMD EPYC能带来什么

在全新的PowerEdge服务器中，我们看到它全线采用了AMD EPYC处理器，这款代号“Rome”的处理器已经是它的第二代产品，在2017年6月20日AMD发布了首款以EPYC命名的处理器，代号“Naples”，它是一颗拥有32个Zen核心、64线程的服务器芯片，并且向业界展示了单插槽超越竞品双插槽20%-60%的性能实力。

虽然初代EPYC处理器性能爆炸，但是整个行业在采用新架构方面非常保守，而且大的转变需要时间，最主要是“Naples”有缺乏一个可以让企业转向AMD的杀手级特性。在整个2018年，它们的市场份额虽然实现了从零到一的突破，但是也仅仅占据了服务器处理器2%的市场。

所以在2019年8月7日，AMD CEO苏姿丰博士发布了采用7nm架构的第二代EPYC处理器，标志着AMD与Intel的制式之争第一次取得胜利，这也对AMD处理器的密度以及功耗进行了根本的改变。随着第二代EPYC处理器的推出，可以帮助他们从服务器供应商和云服务供应商那里拿到更多的订单。

全新的AMD EPYC处理器代号“Rome”最高可以达到64核心，支持128线程，性能是上一代的一倍，打破了全球超过100项性能评测机构的世界纪录。根据AMD内部人士称，目前排名前十位中国大型数据中心对于“Rome”都产生了极大的兴趣，并提出测试的要求。

DigiTines预计，基于AMD处理器的服务器需求不断上升，在2020年AMD在服务器处理器中的份额将会达到10%。这对于Intel来说，是难以接受的。

戴尔易安信能得到什么

在峰会上，戴尔易安信发布了的五款服务器，它们可以在多云环境中要求跨多样化工作负载实现全面创新。也就是说，在未来戴尔可以提供给用户更加有针对性的部署，全新发布的产品不仅在性能方面很卓越，而且安全性和管理功能也得到了大大加强。

我们看到，目前，各个企业云的部署已经成为常态，无论是公有云、私有云、混合云还是传统的机器模式之间会出现一个很重问的问题，那就是云与云之间的相互管理、迁移是不是有一个良好的操作性。这就要借助AMD拥有超强性能的“Rome”处理器。

选用戴尔PowerEdge的客户可能在各行各业中，他们对于机器的性能需求也会有所不同，比如，在AI领域，他们就需要更好的GPU支撑，整个服务性能可以支撑更多GPU的应用。

全新的PowerEdge服务器完全是围绕着AMD第二代EPYC处理器进行的设计，包括整个服务器的外围、主板等，这些都要是把CPU的性能完全发挥出来。因为仅仅CPU很强大并不能代表整个机器就可以应付高难度运算，要各个部件做出相应的调整和配合。

比如需要一些企业在做数据库，他们需要24片NVMe SSD与PCIe Line进行连接，在全新的PowerEdge服务器中是可以实现的，但是一些老平台或者将CPU放置到老主板上，就无法连接，所以性能提升就无法实现。

再比如GPU方面，在明年的市场上我们将看到GPU会基于PCIe 4.0平台上，但是如果没有进行更新的老平台就没办法得到更多的性能。

所以说，这一代PowerEdge服务器是完全为“Rome”全新设计的，并且只有在全新的平台上才能发挥出“Rome”的全部性能，如果是一个相对老旧的平台，即便是搭载了全新的“Rome”芯片也没办法发挥出它的性能。

目前，在整个架构上来说，戴尔公布的服务器在中国市场OEM厂商中拥有最完整产品线。其中，一路的机架拥有两款，二路的机架拥有两款，并且还有针对高性能计算产品。

我们可以看到，戴尔全新推出的机器在性能提升、管理以及端对端的安全方面做出很多优化，也看出了整体行业的一个全新导向，企业数据量的增大必然会对服务器在性能、安全等方面提出了更高的要求，戴尔也只是在顺应这个潮流。

戴尔想依靠基于“Rome”平台的PowerEdge系列服务器来打造一个数据中心的基石，这样的想法是非常务实和聪明的。因为，即便是对于很多企业而言，他们已经有了完善的服务器体系，但是更新换代还是必要的，所以在AMD发布第二代EPYC处理器的这个时机，性能大幅加强的情况下，推出全新PowerEdge系列服务器对于戴尔是百利无一害，而对于整个行业而言也仿佛打了一针强心剂。