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人工智能怎么玩？谷歌利用AI帮助数据中心提高效率

天极网服务器频道 2018. 08. 22 作者：骨傲天 责编：万佳
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　　互联网虽然如此普遍，但是背后却是各种各样的服务器组成，为了方便管理和成本考虑，这些服务器都会集合在所谓的数据中心。

　　数据中心里面会有服务器、存储和网络设备等，它需要7x24小时不间断运行，每时每刻都在消耗电量。

人工智能怎么玩？谷歌利用AI帮助数据中心提高效率

　　近日，史丹佛大学土木与环境工程系的教授 ohnathan G. Koomey最近发表的一篇文章，就着眼在这些数据中心对全球耗电量的影响，以及近期来的一些发展趋势。

　　根据该报告的推算，目前全世界的数据中心在2010年共耗去1，988亿度(千瓦*小时)的电力，约是全球2010年总发电量的1.1至1.5%。听起来并不大，但是要知道，和家庭用电、工业生产用电等用电大户相比，平常不太受人注意的数据中心竟然能占到超过1% 之多，其实是相当惊人的。

　　在拥有大量数据中心的美国，这个比重还要再更高一些，约有1.7至2.2%之多。

　　那么，如何降低数据中心的耗电量？谷歌透露，它已经打造了一个专门的AI来自动管理数据中心的复杂冷却设备。据称，该系统自动微调冷却的能力已经让电源效率有了显著提高。

人工智能怎么玩？谷歌利用AI帮助数据中心提高效率

　　该项目是以谷歌DeepMind AI部门在2016年首次发布的工作成果为基础的。该团队开发了一个系统，可以收集有关冷却设备的运行数据，为工程师提供关于如何优化电力使用的建议。谷歌新推出的AI可以完全接管任务，但出于安全考虑，它是在人工监督下运作的。

　　系统每五分钟会对数据中心内的冷却设备进行快照，并且会综合数千种不同指标，从设施温度到例如热泵运行速度等更多细节。谷歌的AI根据这些信息来决定采取哪些措施来优化电力消耗。

　　谷歌表示，部署人工智能之后可以让数据中心平均节能30%，这个数字低于2016年开发的推荐系统节能40%，但谷歌解释说，该软件是故意有限制的，以便平衡电源效率和可靠性。此外，谷歌认为随着时间的推移，人工智能收集到的数据越来越多，实现的节能效果也会不断提高。

作者：骨傲天责任编辑：万佳）
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