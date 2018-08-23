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超微2018年新产品全国推介会来袭

天极网服务器频道 2018. 08. 23 作者：shadow 责编：毛少欣
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　　一年一度的超微2018年节能环保新产品推介会将于今日在北京隆重启幕，并正式拉开其在北京、上海(8月31日)、西安(9月6日)、深圳(9月13日)、成都(9月20日)等5大城市的全国巡展帷幕!

　　作为全国巡展亮点，超微将于本次推介会重点推出标准存储服务器、NF1存储服务器、全新BigTwin服务器架构、GPU server等四大系列新品!

　　标准存储服务器

　　超微全新X11系列服务器和存储解决方案，是由 100多款全新X11 SuperServer、SuperStorage和SuperBlade产品组成的最广泛产品组合，它们结合了全新英特尔(Intel®)至强(Xeon®)可升级处理器系列，可提供超过1600万IOPS(每秒输入/输出次数) 和同时开展多项工作平均 1.6倍的性能增幅，并为该行业的NVMe存储和100G/25G以太网提供最强有力的支持。

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　　NF1存储服务器

　　NF1存储服务器，是超微最新研发的新一代超高密度、高容量、全闪存NVME 1U服务器。它由36个NF1 SSD(4-16TB每驱动器容量)、气流前装载舱、热插拔和断电保护等装置构建而成，并采用双英特尔、氙气、可扩展处理器、双板10GBASE-T、冗余钛水平(96%)电源配置，拥有24个DIMM插槽DDR4-2666、3个PCI E 3插槽，以及30的“底盘深度”，1U内存储密度，可高达1000万IOPS。

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　　全新BigTwin服务器架构

　　全新BigTwin服务器架构，是一款开创性多节点服务器系统。该系统不仅支持各种型号的中央处理器，具有最大内存和全闪存NVMe驱动，并通过采用最佳性能处理器、内存、存储和输入/输出，使紧凑型2U机箱支持下各种解决方案的热容量提升30%，是首款也是唯一一款2U多节点模式系统，实现了多项性能的行业首创。

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　　GPU server

　　超微GPU server采用新一代NVIDIA NVLink互联技术的全新4U系统，支持NVIDIA Tesla V100 PCI-E和V100 SXM2 Tensor Core GPU加速器，可最大限度提升性能，并为人工智能、深度学习、自动驾驶汽车、智慧城市、医疗保健、大数据、高性能计算(HPC)和虚拟现实等高度并行的应用进行最大限度的加速。

超微2018年新产品全国推介会来袭

　　值得一提的是，作为NVIDIA HGX-T1级GPU加速服务器平台一部分，SuperServer 4029GP-TVRT支持8个NVIDIA Tesla V100 32GB SXM2 GPU加速器，可为集群和超大规模应用提供最大GPU和GPU带宽。

作者：shadow责任编辑：毛少欣）
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