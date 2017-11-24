西藏自治区人民政府与联想集团签订战略合作协议 共谋西藏信息化建设

2017年11月24日---联想集团在拉萨举办创新科技大会拉萨峰会。在峰会活动现场，西藏自治区人民政府与联想集团签署战略合作协议，共同推动西藏自治区信息化建设。西藏自治区副主席汪海洲，联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧出席活动。双方将围绕智慧城市、政府治理现代化、传统产业转型升级以及教育、医疗、环保、文化、安防等领域开启全面战略合作，实现互利双赢、共同发展。

出席今天峰会活动的领导还有西藏自治区政府副秘书长杨锐，联想数据中心业务集团中国区副总裁李国庆;以及西藏自治区党委网信办、工信厅等56家区直部门领导，中国移动西藏公司、中国电信西藏公司、中国联通西藏公司等30余家本地企业，东软、太极、方正等16家国内IT和大数据企业负责人，10余家中央驻藏媒体和西藏本地媒体。

西藏自治区人民政府与联想集团战略合作签约仪式

西藏自治区副主席汪海洲(左五)

联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧(左四)

因地制宜深入合作，共谋智慧发展

此次合作将依托联想在品牌影响、技术、人才、资金、平台、管理、产业生态圈资源等方面的优势，立足西藏自治区资源优势、文化特点、产业特色和政策优惠，在多个领域展开全面合作。

推进西藏自治区智慧城市建设: 联想将发挥在人工智能、大数据、行业及城市智慧应用领域的技术积累、工程经验，成立高原环境城市智慧化工程实验室，推动西藏平安城市、智慧教育、智慧医疗、智慧环保、智慧政务等各类智慧应用。

推进西藏自治区政府治理现代化：利用联想在政务大数据和平安城市大数据的优势和丰富经验，推动政府数据整合和应用创新，促进产业升级，提高政府政务管理水平和政务服务的能力。

推进传统产业转型升级：围绕西藏特色农牧产品、藏药、天然饮用水、高原绿色食品加工业等，规划和打造西藏现代农牧业，推动互联网与产业融合发展，促进农牧民增收致富，助力精准扶贫。

推进智慧教育建设：联想依托先进的信息技术优势和教育数据资源，推动自治区教育信息化建设，均衡西藏城乡教育信息资源，提高基层教育教学水平，促进城乡教育均等化。

推进智慧医疗建设：依托联想人工智能技术，促进西藏医疗模式创新，推动”互联网+医疗”、远程医疗技术应用，均衡城乡医疗卫生资源，打造西藏“智慧医疗”模式。

推进智慧环保建设：联想利用环保大数据、物联网、无人机巡检、人工智能图像分析等技术，帮助西藏打造智慧环保体系。

Ÿ 推进智慧文化建设：联想利用物联网、移动互联网、大数据、VR/AR等技术，提升文物保护和有效开发利用的能力，提供智慧博物馆解决方案，为传承和发扬优秀传统文化提供信息化支撑。

加强人才交流与培养：双方建立人才交流合作机制，开展双向人才交流，实现联想人才进藏，本地人才定点培养。联想将积极吸纳西藏籍高校毕业生和当地合格劳动力在联想相关企业就业。

西藏自治区人民政府副主席汪海洲指出，”西藏作为全国经济欠发达地区，特殊的区情决定了西藏要长足发展，长治久安，更适合也更应该积极利用云计算、大数据、物联网等信息技术手段提升政府治理能力，促进产业协调发展，满足人民群众日益增长的美好生活需要。当前，西藏信息化建设正处在新的历史起点上，既面临挑战又充满机遇，但机遇大于挑战，可以大有作为。联想集团是我国信息化行业内多元化发展的大型、国际化公司，长期以来十分关注和支持西藏信息化建设。立足西藏资源禀赋，依托联想先进技术，加强战略合作，对于进一步提升西藏信息化水平，支撑经济社会快速健康发展具有重要意义。”

联想集团高级副总裁，数据中心业务集团中国区总裁童夫尧表示，“西藏自治区在国家发展大局上处于战略要地，也是联想集团产业布局的重要一环。联想集团多年来一直致力于为西藏自治区信息化建设提供全面的支持。通过此次合作，联想将充分利用全球IT领域领先的技术优势，以定制化的整体解决方案，积极帮助西藏各级部门推广普及智慧应用，促进智慧城市建设，提升政府治理能力，推动传统产业转型升级，助力精准扶贫，为西藏经济社会健康快速发展作出积极贡献。“



西藏自治区副主席汪海洲(左四)参观联想展区

联想丰富实践、多维实力注入创新动能

作为全球IT领导厂商，联想拥有超过25年的x86服务器研发经验，在本月刚刚结束的美国超算大会上，联想再次获得HPC TOP500榜单中国第一，全球第二的成绩，这也是联想连续4次获此殊荣。除了高可靠性的硬件产品，联想还拥有一系列端到端的领先的行业解决方案，包括教育、医疗、能源、安防等。

在智慧城市的建设方面，联想已经在平安城市、智慧交通、智慧教育、智慧医疗、政务云等多个模块积累了丰富的实践经验。联想不仅拥有智慧城市的顶层设计与规划能力、大数据中心建设及运维能力、产业升级模块建设等能力，同时，联想还可以将这些模块整合，共建新的生态圈，帮助当地政府打造特色鲜明、产城融合、充满魅力的智慧城市。



联想创新科技大会拉萨峰会

此外，联想还投资了Face++、中奥科技、水滴科技、视见医疗等新锐科技公司，通过人工智能、人脸识别、步态识别等一系列集成解决方案布局智能安防、智慧医疗等领域。同时，联想还可以利用多种融资模式，整合联想集团、联想投资、联想控股资源，三军联动，解决资金和运营难题，帮助智慧城市实现可持续性发展。

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